Game-experience.it - Dragon Quest 3 HD-2D, la recensione: immortale capolavoro

Non è facile tornare dove si è stati bene tanti anni dopo quei momenti, soprattutto se si parla di videogiochi. L’effetto obnubilazione da ricordo, è infatti sempre dietro l’angolo. Sostanzialmente il ricordo di un momento viene amplificato nelle sensazioni positive e/o negative per via del momento felice o triste in cui abbiamo vissuto l’esperienza. Ecco dunque come nascono i famosi “è invecchiato male” “è invecchiato bene” che diciamo spesso e volentieri. Con3 HD-2D, come abbiamo potuto già vedere nel nostro provato,o non è avvenuto. Ilsenza tempo che è stato l’originale resta senza alcun dubbio tale, maa riproposizione si erge addirittura come baluardo di rappresentazione del valore generale dinel mercato.Non dobbiamo dirvelo noi quantoa saga, sia stata e sia tutt’ora un emblema di come i JRPG possano esprimere sia ludicamente che narrativamente un modo unico di intendere i videogiochi.