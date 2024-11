Spazionapoli.it - Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori contro Lukaku, ma Spalletti ha ancora un dubbio

Leggi su Spazionapoli.it

L’Italia giovedì 14 novembre sfida il Belgio die il ct della Nazionale è pronto a lanciare tre calciatori del Napoli dal primo minutoUn solo punto e l’Italia accede al prossimo turno di Nations League, che da quest’edizione cambia format. Infatti, per conquistare il trofeo bisognerà superare i quarti di finale, poi la semifinale e infine la finale. Nelle precedenti edizioni, il format prevedeva solo la final four con le prime quattro di ogni girone del Gruppo A.Alla vigilia di Belgio-Italia, Lucianoha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale, dove ha spiegato di augurarsi di vedere la stessa Italia che ha disputato l’inall’Olimpico il mese scorso. Un pareggio amaro, visto il due a zero iniziale, ma ha pesato tantissimo l’espulsione di Pellegrini al termine del primo tempo.