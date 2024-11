Amica.it - Davide Van De Sfroos, un album e una festa per i 25 anni di carriera

(askanews) – Unper celebrare 25dida solista.Van Deattingendo dal suo enorme repertorio ha scelto per raccontarsi 49 successi che sono diventati Van De Best.«Abbiamo messo in fila tutti i brani che non potevano mancare in questa prima mega raccolta risuonata, ricantata, rieseguita. Abbiamo cominciato a dire questa non può mancare, questa non può mancare e siamo arrivati a 49 brani. Perché non 50? Perché il 50esimo non ci stava nel disco. Ma penso che possa essere bello anche dire, la 50esima, visto che mancherà sempre una canzone per qualcuno che ci doveva essere, te la canti tu che tanto ormai la sai meglio di me».I taccuini diVan Deda sempre scrive le sue storie su taccuini, piccoli frammenti di vita legati al territorio, alla sua gente e con ampio ricorso al dialetto tremezzino.