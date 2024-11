Bergamonews.it - Con 18 ragazzi di 10 Comuni bergamaschi torna “On the Road”

Nella settimana dall’11 al 17 novembre, 18provenienti da 10della Bergamasca, di cui 5 della Valle Imagna, prenderanno parte al progetto On the. La giornata di inaugurazione e formazione dei giovani over 16 si è svolta lunedì 11 novembre nell’auditorium Olmi della Provincia di Bergamo, alla presenza di Matteo Macoli, consigliere provinciale delegato alla Cultura, e del comandante della Polizia provinciale Matteo Copia.Hanno partecipato all’inaugurazione della finestra autunnale dell’iniziativa educativa On theanche i sindaci e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Almenno San Salvatore, Berbenno, Levate, Osio Sotto, Palazzago, Pedrengo, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Terme, Treviglio, Villa d’Almè, insieme ai rispettivi comandanti delle Polizie Locali.