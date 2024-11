Puntomagazine.it - Cna Campania: aperto un nuovo workshop gratuito a Napoli

La Cnaapre unin collaborazione con Sentinel e l’ingegnere Giovanni Maj in programma per il 22 novembreInnovazioni e normative per la termoidraulica: efficienza e sicurezza negli impianti, è questo il tema delorganizzato da CNANord Installazione e impianti e CNA Media service in collaborazione con Sentinel e l’ingegner Giovanni Maj in programma per il prossimo 22 novembre presso l’hotel Tiempo in via Sannio 19 a. I lavori si apriranno alle 15 con l’intervento di Fabrizio Romano, presidente di CNANord Installazione e impianti e proseguiranno con quello dell’ingegner Vincenzo Granato e di Nicola Allocca entrambi rappresentanti della Sentinel, società leader nel trattamento dell’acqua. E’ poi previsto l’intervento di Katia Rizzuti di CNANord che affronterà il delicato tema della patente a crediti.