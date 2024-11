Terzotemponapoli.com - Clemente di San Luca: “L’Arbitraggio Sotto Accusa”

Guidodi San, professore di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, offre una riflessione dettagliata su alcune recenti dinamiche arbitrali nel calcio, focalizzandosi su una partita del Napoli giocata a San Siro.di Sanosserva cheha mostrato, secondo lui, un trattamento imparziale e diseguale. Le decisioni arbitrali, tra cui ammonizioni non date e fuorigioco non rilevati, avrebbero contribuito a creare un’atmosfera tesa e ingiusta. L’unico intervento arbitrale non controverso, riconosce il professore, è stato il rigore per fallo di Anguissa su Dumfries, che ha comunque suscitato polemiche e critiche da parte di molti addetti ai lavori.di San: Conte e la Questione della LegalitàIl Coraggio di Antonio Conte nel Denunciare il SistemaSecondodi San, Antonio Conte avrebbe denunciato una verità scomoda, anche se, per alcuni, l’intento potrebbe essere di natura strategica.