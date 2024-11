Lanazione.it - Celestini, Riondino, Morozzi. Si alza il sipario del Corsini. E Maria Cassi cala il tris

Sta per partire la stagione 2024-2025 del teatro comunale "" di Barberino di Mugello. E per il ventesimo anno il cartellone è organizzato da Catalyst, che dal 2004 gestisce lo spazio barberinese. Il "", con i suoi 500 posti, è il teatro più grande del Mugello e la stagione che offre al pubblico mugellano e fiorentino è assai ricca, con ben 25 appuntamenti serali e 13 spettacoli per ragazzi e famiglie. Così tra i protagonisti che tra la fine del 2024 e il 2025 saliranno sul palco di Barberino ci saranno, tra gli altri,, Ascanio, Marta Cuscunà, Luigi D’Elia, Silvia Frasson, Anna Meacci, Daniela, Rita Pelusio, Chiara. La particolarità della proposta teatrale e culturale di Barberino sta nel fatto che non si tratta solo di una lista di spettacoli, ma ha l’ambizione di rivolgersi a pubblici diversi, per generazioni e culture, e di essere un vero e proprio cantiere produttivo: il Collettivoè infatti un gruppo di circa quindici artisti che lavora su produzioni multidisciplinari, e Catalyst ospita giovani compagnie toscane e nazionali, creando un ambiente di confronto creativo.