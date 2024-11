Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli: “Gol e fantasia per il centrocampo”, il nuovo obiettivo costa 20 milioni

Spunta unnome per il mercato del: i fari del direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, sono puntati su un centrocampista classe 2002.Quali saranno i movimenti delnelle prossime sessioni di? La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente già di ottimo livello, ma a più riprese il tecnico ha fatto capire, seppur tra le righe, che il tutto può essere migliorato. Servirà, intanto, fare bene sul campo e assicurarsi un ritorno in Europa che farebbe bene alla casse societarie e, come logica conseguenza, anche alle strategie legate al mercato.In queste ore, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela quello che, ben presto, potrebbe divenire un nome molto usuale dalle parti di Castel Volturno: secondo quanto svelato dal quotidiano in questione, gli azzurri hanno messo nel mirino Kenneth Taylor, centrocampista di ventidue anni, di proprietà dell’Ajax.