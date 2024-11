Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, c’è l’ok di Conte: azzurri sul talento della Fiorentina

Iniziano a delinearsi sempre più le mosse didel. Gliarrivano alla sosta del campionato da primiclasse, ma la classifica appare più che mai corta, con Atalanta,, Inter, Lazio e Juventus a ridosso dei partenopei. L’obiettivo è quindi quello di intervenire sul mercato invernale per rinforzarsi e tentare di aumentare il gap dalle inseguitrici. Prende sempre più quota l’ipotesi di un acquisto in difesa, il reparto più incompleto secondo. A tal proposito, proprio il mister avrebbe palesato interesse verso un giovaneche si sta mettendo in mostra in questa stagione., Marin non convince: idea ComuzzoIlmonitora diversi profili per rinforzarsi in vistasessione didi gennaio.