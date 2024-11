Lopinionista.it - Calcio, Abodi: “Le coperture degli stadi devono produrre energia”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Lediventare dellein grado di. Glicontribuiscono per una quota rilevante, anche molto visibile, a quell’80% non efficientato energicamenteimpianti sportivi italiani e io vorrei che glidiventassero invece un esempio al quale riferirsi, anche relativamente a impianti più piccoli, a partire comunque dagli impianti più energivori”.Lo ha detto il ministro dello Sport Andreaa margine della conferenza stampa di presentazione di una proposta di legge di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazioneimpianti calcistici in Italia. “Quindi c’è una relazione tra quello che faremo per glie” quel “che ci auguriamo si possa fare anche per piscine, impianti del ghiaccio, di risalita e innevamento artificiale, cioèimpianti che hanno bisogno di un’intelligente, possibilmente rinnovabile.