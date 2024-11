Ilgiorno.it - Bicocca supera i 40mila studenti ma c’è il problema dei fuorisede

Milano, 13 novembre 2024 – Quarantamila(dottorandi inclusi) frequentano oggi le aule di: un record storico per l’ateneo pubblico più giovane di Milano, che ieri ha aperto un nuovo anno accademico festeggiando una crescita del +11% rispetto a cinque anni fa e al periodo pre-Covid. “Cosa sogno per i miei? La costruzione di un’autonomia critica, con scienza e coscienza. Così li rendiamo liberi”, ha sottolineato la rettrice e presidente Crui Giovanna Iannantuoni, che resterà alla guida dell’ateneo fino al 30 settembre 2025. La magnifica rettrice dell’UniversitàGiovanna Iannantuoni partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-25 dell’Universitàa Milano, 12 novembre 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Aumenta l’attrattività dall’estero, mentre resta alta l’attenzione sul tema studentati: “Una metropoli internazionale come Milano non può limitarsi ad attrarre talenti, bisogna impegnarsi a farli crescere e a trattenerli – ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala in aula magna –.