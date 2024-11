Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti illumina il cast azzurro al via della Cinque Mulini

Grande attesa in vista92ma edizione, che si terrà domenica 17 novembre a San Vittore Olona (Milano). Nuova collocazione temporale per la leggendaria corsa campestre lombarda, che andrà in scena in maniera assolutamente inedita in una dimensione autunnale per venire incontro alle esigenze degli atleti italiani di punta impegnati nel percorso di avvicinamento verso gli Europei di cross 2024, previsti ad Antalya l’8 dicembre.“La nuova collocazione in calendario ben si adegua alle nuove necessità del cross. Per storia laè ‘il’ cross italiano, senza togliere nulla agli altri. La corsa campestre ha un’importanza strategica nella preparazione, anche se l’Italia su questo piano è più indietro culturalmente rispetto ad altri Paesi come la Gran Bretagna“, ha spiegato il presidente federale Stefano Mei nel suo intervento tramite collegamento video durante la presentazione ufficiale dell’evento.