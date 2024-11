Tvzap.it - Alluvione in Italia, forti piogge e strade come fiumi: persone bloccate

Allerta meteo in Sicilia colpita da una ondata di maltempo: danni e disagi in diverse zone. Allagamenti lungo l'autostrada A18 Messina-Catania che si è trasformata in un fiume in pochissimo tempo. Molte persona sono rimastenei mezzi e in casa. Le immagini dell'in Sicilia che stanno girando sui social in queste ore sono davvero devastanti. in Sicilia, La Sicilia è nella morsa del maltempo. e rovesci in buona parte della regione e in particolare nella zona orientale dove nelle ultime ore è caduta tanta di quell'acqua da causare danni e disagi importanti. I vigili del fuoco stanno intervenendo ad Altarello, frazione del comune di Riposto, dove un fiume ha esondato ed ha invaso il piano terra di un'abitazione, all'interno vi erano quattrodi cui due disabili, che sono state salvate dai Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente, utilizzando anche mezzi anfibi.