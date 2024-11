Gaeta.it - Alì lancia una maratona solidale per contrastare la violenza contro le donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La catena di supermercati Alì e Alìper ha avviato una significativa iniziativa di raccolta fondi, coinvolgendo i propri clienti nella lottaladi genere. Attraverso la donazione di punti della carta fedeltà, Alì trasformerà 100 punti in 1 euro, destinando il ricavato al Gruppo Polis. Questa operazione si pone nel contesto di un impegno più ampio volto a sostenere interventi formativi nelle scuole e a supportare le case rifugio pere minori vittime di. L’iniziativa è stata presentata alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, prevista per il 25 novembre.Dettagli dell’iniziativaNei 118 punti vendita Alì e Alìper, i clienti hanno la possibilità di donare 100 punti fedeltà in cassa, tramite il sito web o l’app Alì, oppure di effettuare una donazione liberale alle casse dei supermercati.