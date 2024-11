Zonawrestling.net - AEW: Sempre più vicino il ritorno di Samoa Joe

Uno dei momenti più alti della carriera diJoe è arrivato qualche tempo fa in AEW, quando il wrestler ha finalmente messo mano al titolo massimo che gli era sfuggito durante il suo periodo in WWE. Alla corte di Tony Khan, Joe è riuscito a imporsi come una figura di spicco dell’AEW, ma ha dovuto fermarsi lo scorso 10 luglio per via di alcuni impegni fuori dal ring: stando alle ultime notizie, però il suosarebbepiù.Iln Submission Machine manca ormai da diversi mesi a causa delle riprese di Twisted Metal, serie prodotta da Peacock dove Joe interpreta Sweet Tooth. Parlando a Fightful Select, Sean Ross Sapp ha confermato che le riprese sono finite e Joe tornerà subito dopo aver terminato gli obblighi legati alle apparizioni mediatiche:“Dovrebbe tornare presto.