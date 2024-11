Nerdpool.it - What If…? 3 – Il nuovo trailer rivela un importante crossover tra gli X-Men e la dea del tuono Tempesta

If.? 3 hato il suo primoe, come molte anteprime del Marvel Cinematic Universe, si è conclusa con un teaser che ha davvero entusiasmato il fandom della Casa delle Idee. Questo perché un episodio diIf? 3 sembra presentare una calamità interdimensionale che è arrivata sulla Terra, ed eroi come Kahhori (Devery Jacobs) non possono farcela da soli, quindi chiamano in causa i pezzi grossi – che in questa realtà significa una combinazione di potere mutante divino e di livello omega!if.? Introduce la dea deldellanel MCUEsatto,e Thor ottengono un mix ibrido in “Dea Del“, ilpersonaggio che verrà introdotto inIf.? 3, doppiata dalla doppiatrice di X-Men ’97 Alison Sealy-Smith. Storm ha un aspetto epico nel suodesign, indossa un’armatura in stile asgardiano e brandisce il martello in coordinazione con i suoi poteri meteorologici.