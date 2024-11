Calciomercato.it - Ultim’ora, tegola Alcaraz: colpo di scena dopo il ko con Ruud

Pessime novità su Carlosda Torino: l’ultima ora sul tennista spagnolo numero tre al mondo non è affatto confortante per i suoi tifosi Sono iniziate nel peggiore dei modi le ATP Finals di Torino per Carlos. L’ex numero uno ha iniziato per il secondo anno consecutivo con una sconfitta la sua avventura in Italia. Nel 2023 fu Alexander Zverev ad avere la megliouna sfida durissima, mentre nel match controdi ieri non c’è stata praticamente storia con un sonoro 6-1, 7-5.Carlossconsolato in campo a Torino (LaPresse) – SpazioNapoli.itLo spagnolo è capitolato in una sconfitta che potrebbe aver già condizionato il suo cammino nel torneo italiano.la gara è stato lo stessoa parlare: “Qualche giorno prima di venire qui, mi sono ammalato. Durante gli allenamenti non mi sentivo molto bene ma abbastanza da poter giocare.