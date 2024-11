Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una mensa scolastica su 4 e regolarità dalle carenze igienico strutturali la presenza di insetti di escrementi di roditori alla mancanza di autorizzazioni dei pasti clienti per quantità e qualità l’assenza di tracciabilità degli alimenti al omessa indicazione di eventuali allergeni sono i primi risultati della campagna di controlli a livello nazionale avviata con l’inizio del nuovo anno scolastico dai carabinieri del NAS d’Intesa con il Ministero della Salute finora sono stati ispezionati all 720 scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche sia private dalle scuole dell’infanzia ed istituti superiori e universitari la sezione immigrazione del tribunale diha rimesso il caso dei migranti trattenuti nel Albania la Corte di Giustizia Europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento la decisione riguarda 7 migranti egiziani bengalesi che hanno fatto ritorno nel nostro paese con la nave Visalli della Guardia Costiera nella notte nel porto di Brindisi norma incompatibile con il diritto europeo giudici fanno il loro dovere il Viminale si costituirà davanti alla Corte di Giustizia Europea per sostenere le sue ragioni dopo le decisioni dei giudici di un capotreno in servizio sul treno della società tdf stato aggredito sabato da un passeggero privo di biglietto e ferroviario è stato prima il ferroviere è stato prima colpito con un pugno al volto e poi è stato spruzzato contro uno spray al peperoncino un macchinista che nel frattempo si è avvicinato è stata stavolta aggredito è caduto sul treno che collega retto con il Casentino Mi presti di mamma nel comune di Subbiano sono intervenuti i carabinieri di Bibbiena che hanno eseguito le operazioni di controllo e denuncia dell’aggressore tre giorni di prognosi per il capotreno pochi giorni fa un caso analogo a Genova CGIL UIL hanno deciso di confermare lo sciopero generale contro la manovra lo hanno reso noto i rispettivi segretari Generali Maurizio Landini Pierpaolo Bombardieri Al termine dell’incontro tra i sindacati governo leader della CGIL nessun apertura alle nostre richieste soddisfazioni invece alla Cisl recepite molte delle nostre proposte per meloni sono Toni senza precedenti dei sindacati evocano la rivolta sociale e torna il pericolo fascista arriva sempre prima delle elezioni ma cittadini hanno capito il gioco e non gli interessa più ha detto il premier Cambiamo argomento lo scorso fine settimana si è tenuto ad Assisi la 74a giornata di ringraziamento organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana presente anche ACLI terra con la sua delegazione Nazionale tra i presenti l’esperto in economia sostenibile Massimiliano Borghese intervenuto In occasione della tavola rotonda verso un’agricoltura sostenibile intervento in rappresentanza di agriterra ha sintetizzato l’azione che il sindacato svolge per avvicinare i giovani all’agricoltura attraverso le variegate tipologie di forma e per consentire che le attività che riguardano l’agricoltura la pesca e l’allevamento possono essere presi in considerazione come alternativa di lavoro mentre l’allontanamento da questo settore in evidenza È preoccupante è solo per il ruolo è l’importanza che leggono prende più economico e per la deriva generazionale che condurrà ad evidenti problemi è venuta la struttura pensionistica ho cenato anche all’attività di agriterra nell’affrontare invasione di specie aliene ad esempio del granchio blu e del Lion Fish come possibili opportunità e non solo come problema Ho con intervento ricordando i principi ispiratori del sindacato ACLI ed alla flessibilità dell’organizzazione rispetto alla tematica religiosa Cristiana nello specifico di ACLI terra ed il parallelismo e cultura della Terra Il presidente nazionale di ACLI terra Nicola tavoletta di ringraziamento che ogni anno si fa la seconda di novembre è proprio per riconoscere e gratitudine per i conti della terra ricevuti e un incontro di vita poi di riflessione e di relazione è importante che l’organizzazione con la matrice Cristiana abbiamo una collaborazione una sinergia continua ad applicare una visione comune per uscire dalle difficoltà sociali ed economiche di questa parte ed è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa