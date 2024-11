.com - Ucraina, il piano di Zelensky: due punti piacciono a Trump

(Adnkronos) –Ildella Vittoria di Volodymyrha elementi chea Donald. Il presidente dell’ha presentato agli alleati il percorso per porre fine alla guerra con la Russia e garantire il futuro di Kiev nello scacchiere internazionale. Nel suo ultimo viaggio negli Stati Uniti,ha illustrato ilal nuovo presidente degli Stati Uniti. E, secondo quanto riferisce The Times, ha messo a segno almeno un paio di colpi. Il leader ucraino ha proposto adi dispiegare soldati di Kiev in Europa per alleggerire il carico attualmente sostenuto dagli Stati Uniti come membro della Nato. Il secondo punto che ha suscitato l’interesse del prossimo inquilino della Casa Bianca prevede l’avvio di scambi commerciali che renderebbero accessibili le materie prime e le risorse ucraine ai partner occidentali.