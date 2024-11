Thesocialpost.it - Trovato morto escursionista disperso da domenica

Le ricerche di unda10 novembre in zona San Michele di Prazzo, in Valle Maira, nel cuneese, si sono purtroppo concluse in modo drammatico nella serata di lunedì. L’uomo era partito dalla sua abitazione, in zona Borgata Castelli, per un’escursione in mattinata. Leggi anche: Italia, è strage in montagna: quattro morti. Cosa è successoA dare l’allarme del mancato rientro, intorno alle 16 di lunedì, è stato il fratello. L’intervento del Soccorso Alpino è stato molto rapido, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Sul posto sono giunte anche le Unità Cinofile molecolari. Dopo faticose ricerche il corpo è statoalla base di un pendio impervio da cui l’era presumibilmente precipitato.L'articolodaproviene da The Social Post.