Calciomercato.it - Tensione alle stelle e partita a rischio: in campo 4 mila agenti

rtaprima dellache resta a: le autorità assicurano che si scenderà regolarmente inUn importantissimo dispiegamento delle forze dell’ordine per assicurare la sicurezza: questa la decisione delle autorità in vista della.Alatra Francia e Israele – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Mercoledì 13 novembre a Parigi le campane suoneranno a lutto. Un modo per commemorare le vittime dei terribili attentati terroristici avvenuti il 13 novembre 2015, una notte che rimarrà scolpita nella memoria collettiva della Francia e del mondo intero. Quella notte, gli attacchi, che colpirono vari punti strategici della capitale, portarono alla morte di 137 persone, tra cui sette attentatori.Quest’anno, nel giorno successivo all’anniversario, lo Stade de France ospiterà un delicato incontro di Nations League tra le selezioni nazionali di Francia e Israele, un evento che porta con sé tensioni e preoccupazioni, sia per la vicinanza simbolica con gli eventi del 2015 sia per l’attuale clima politico internazionale.