Romadailynews.it - Teatro del Lido: venerdì 15 novembre in scena “La libertà è figlia unica”, uno spettacolo sul tema della disabilità

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DELDI OSTIA Ladi Lara Panizzicon Paola De Crescenzo, Margherita Dongu, Lara Panizzi, Alice Venditti15h.19 Aldel15alle 19 va inLadi Laura Panizzi, unoche guarda in modo autentico un mondo troppo spesso sommerso, quello delle.In una società fortemente abilista, improntata su stereotipi di bellezza assurdi e che richiede prestazioni personali sempre più elevate, non c’è niente di scontato o semplice quando la condizione dientra a far parte di una famiglia.Loapre uno spaccato su questa realtà, senza pietismo e senza paura attraverso le testimonianze reali di fratelli e sorelle di persone con, raccolte da Pamela Pompei nel docufilm “Attraverso Te, storie di Siblings”.