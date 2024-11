Tpi.it - Selvaggia Lucarelli interviene in diretta tv per smentire Sonia Bruganelli: “Noi amiche? Mai”

Nuovo botta e risposta tra. Dopo l’ennesimo faccia a faccia al vetriolo andato in scena intv durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, le due si sono pizzicate a distanza nel corso del programma pomeridiano La vita in.Ospite in studio insieme al suo collega ballerino Carlo Aloia,afferma che “spera di tornare amica” della giornalista, che nello show del sabato sera siede al banco dei giurati. Ma poco dopo il conduttore Alberto Matano riceve un messaggio proprio dalla, che nega di essere stata in passato amica della concorrente.Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, le due sono state protagoniste di un gelido scambio di battute:ha accusatodi sfruttare il suo nome nella sua newsletter a pagamento e la giornalista le ha replicato che, a differenza sua, lei non ha un marito ricco e si deve guadagnare i soldi da sola.