Risonanza Magnetica ad alta tecnologia, anche per pazienti claustrofobici

Una, accessibile e confortevoleper, in grado di offrire esami diqualità e affidabilità, proprio come quelli che si possono fare in ospedale. È quella disponibile al servizio di Radiologia del Centro Diagnostico di Treviglio. Ma cosa ha di particolare questa apparecchiatura?“Si tratta di una– spiega il dottor Luca Moschini, neuroradiologo del Centro Diagnostico di Treviglio, struttura ambulatoriale degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi del Gruppo San Donato – di ultima generazione che permette di studiare in modo adeguato e secondo i protocolli più moderni le patologie dell’encefalo, del collo, della colonna e del midollo spinale, delle grandi e piccole articolazioni, dell’addome e della pelvi, e di valutare le malattie arteriose che interessano i vasi epiartici e intracranici, l’aorta addominale e toracica e le diramazioni periferiche per gli arti inferiori e superiori.