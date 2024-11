Gqitalia.it - Pantaloni della tuta, ecco 6 modi per essere incredibilmente cool con questo capo

L'opportunità di indossare iin pubblico dipende esclusivamente dal modo in cui li si indossa. Isono tra i capi di abbigliamento che più dividono. C'è chi insiste sul fatto che siano solo da indossare in casa o in palestra. Seinfeld li ha notoriamente definiti un segno di rinuncia. Un simbolo dell'incapacità di una persona di competere nella società normale.Eppure, da decenni ormai, isono un punto fermo dello streetwear e parte integrante di decine di outfit iconici, da Stallone in Rocky a Travolta in Grease. Al giorno d'oggi, praticamente tutte le principali aziende d'abbigliamento, dai marchi dei centri commerciali, alle case di alta moda e tutto il resto, hanno dato la loro impronta all'indumento.