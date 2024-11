Olaplex in calo? Le vendite sono diminuite del 36% per 1191 milioni di dollari

Metropolitanmagazine.it - Olaplex in calo? Le vendite sono diminuite del 3,6% (per 119,1 milioni di dollari

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Bocciata secondo Wall Street:, tra i marchi più famosi di haircare e prodotti beauty, registra unrispetto alle aspettative. Lenetteinfattidel 3,6%, per un totale di 119,1dinell’ultimo trimestre fiscale (circa 110di euro). Invece, le stime indicavano 127di. L’utile netto è diminuito del 27,3%, mentre l’utile diluito per azione rettificato è stato di 4 centesimi, in linea con le stime di Wall Street.registra unnelleMa cosa vuol dire nel dettaglio? Leprofessionali in particolarescese del 12,6%, per un totale di 42,2di. Di contro, invece, leal dettaglio specializzatescese dell’1,3%, per un totale di 42,6. Nonostante i numeri in, cidei trend in positivo: ledirette al consumatoreinfatti aumentate del 6,8%, per 34,3di