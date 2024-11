Lopinionista.it - Nuova collezione orologi Block da D1 Milano

D1lancia la, unalinea dipensati come accessori, che unisce funzionalità e stile grazie al design compatto e alla clip anteriore integrata. Il modellonon è solo uno, ma un accessorio versatile che reinventa il concetto di “wearable”. Ispirato alle vibes degli anni 2000, è ideale per chi cerca oggetti moderni, pratici e alla moda.Con questo accessorio non ci sono limiti all’indossabilità: puoi fissarlo al polsino di una camicia, agganciarlo a un cappello, ai pantaloni o utilizzarlo come portachiavi grazie al keychain abbinato.Laè disponibile in otto colori vivaci, ognuno studiato per esprimere al meglio la personalità di chi lo indossa.In occasione del Natale, D1ha selezionato tre tonalità esclusive per la Christmas Collection: Red, Blue e Petrol.