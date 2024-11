Napoli | Procura Figc potrebbe deferire Conte per le frasi sul Var

Leggi su Sportface.it

Antonioessere deferito dallaguidata da Giuseppe Chiné. Secondo quanto riferisce Il Mattino, nel mirino degli 007 della Federcalcio ci sarebbero le dichiarazioni dell’allenatore delnel post gara contro l’Inter, quando con toni accesi ha criticato l’utilizzo del Var in relazione al rigore Anguissa-Dumfries poi sbagliato da Calhanoglu. L’eventuale fascicolo nei confronti diportare, verosimilmente, a una multa, il tecnico leccese non dovrebbe rischiare una squalifica.Queste le“incriminate: “Ma cosa significa che il VAR non può intervenire, se c’è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono? Fatemi capire. Se c’è un errore il Var deve intervenire, punto e basta! Mi fa incazzare”.