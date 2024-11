Muore a 22 anni durante un intervento al setto nasale La procura di Roma indaga sulla morte di Margaret Spada

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si chiamava Agata, aveva 22ed era originaria di Lentini in provincia di Siracusa, la giovane mortaundi rinoplastica a. La ragazza era arrivata appositamente dalla Sicilia nel Lazio per sottoporsi all’, un semplice ritocco al naso. Ma ha perso la vita praticamente subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale in un ambulatorio di un centro medico estetico in zona Eur. Ora il legale della famiglia, Alessandro Vinci, ha dichiarato che solo l’autopsia potrà chiarire le vere cause del decesso. Domani saranno i consulenti medico legali per i parenti della giovane. «La famiglia diè chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo», ha precisato l’avvocato a Siracusa News. Ladistando, secondo quanto riporta il Messaggero, per omicidio colposo.