Mister Movie | Black Panther 3 Denzel Washington confermato per il debutto nell’MCU

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’Annuncio a Sorpresa disu The Today ShowDurante un’apparizione su The Today Show, il celebre attoreha annunciato una notizia entusiasmante per i fan del Marvel Cinematic Universe: apparirà in3!hache interpreterà Hannibal, un personaggio che si presume sarà costruito per lui dal regista Ryan Coogler. Il leggendario attore, che ha rivelato alcuni dei suoi progetti futuri, ha aggiunto che il suo obiettivo sarà poi interpretare ruoli in classici come Otello e Re Lear, e infine ritirarsi dalle scene.Il Ritorno di Ryan Coogler alla RegiaOltre a confermare la sua partecipazione,ha fatto intuire che Ryan Coogler, già alla guida dei primi due capitoli, tornerà per dirigere anche3.