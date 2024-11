Mistermovie.it - Mister Movie | Andra Day sarà Atena nella Stagione 2 di Percy Jackson

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Con la produzione della secondadie gli dei dell’Olimpo in pieno svolgimento, Disney+ ha annunciato un casting di rilievo:Day, vincitrice di un Grammy e candidata all’Oscar per il suo ruolo in The United States vs. Billie Holiday, interpreterà la dea greca, madre della giovane eroina Annabeth Chase.Un Grande Ingresso:Day nei Panni diSi tratta del primo grande ruolo televisivo per l’attrice, che in precedenza era apparsa in un episodio di Bel-Air. Per celebrare l’annuncio, Disney ha condiviso una nuova immagine di Day in costume dainsieme alla figlia Annabeth, interpretata da Leah Sava Jeffries. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@series) Il Cast della2: Vecchi e Nuovi Volti nel Mondo diIl cast della secondaaccoglierà sia i protagonisti già amati dai fan sia nuovi personaggi, ampliando ulteriormente il mondo mitologico creato da Rick Riordan.