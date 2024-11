Dailymilan.it - Milan, Ismael Bennacer brucia le tappe dopo l’infortunio. Ecco quando può rientrare

, il centrocampista rossonerocorre verso il recupero dalpuòin campo!Lo scorso settembrefaceva tremare i tifosi dele in particolare Paulo Fonseca. Dal ritiro dell’Algeria, infatti, erano arrivate pessime notizie per quanto riguarda la condizione fisica del centrocampista ex Empoli, con il giocatore rossonero che aveva rimediato un brutto infortunio (lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio) meritevole di intervento chirurgico.Oggi, però, il centrocampista algerino starebbe correndo verso il recupero e secondo le ultime indiscrezioni, il suo rientro non dovrebbe essere così tanto lontano. I tempi di recupero pererano stimati in circa 3/4 mesi. Isma sta, però,ndo leper il ritorno in campo.