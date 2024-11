Ilfattoquotidiano.it - Mick Schumacher svela: “Tutto quello che faceva mio padre, lo facevo anch’io. Ecco cosa ho imparato da lui”

Sono passati quasi undici anni dal tragico incidente sugli sci, avvenuto sulle Alpi francesi, di cui è stato vittima Michael. Soltanto in pochissime occasioni i membri della sua famiglia hanno parlato di ciò che è successo al mitico ex pilota della Ferrari, imponendo regole molto strette per far sì che non trapelasse mai nulla riguardo allo stato di salute dell'uomo.Un po' a sorpresa, il figlio ha rilasciato di recente un'intervista allo scrittore britannico Matt Whyman, pubblicata all'interno del suo libro intitolato Inside Mercedes F1: Life In The Fast Lane. Qui, il 25enne tedesco ha raccontato per la prima volta abbia significato per lui crescere con un del genere, e anche in che modo la sua vita è cambiata dopo il terribile incidente: