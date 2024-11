Quotidiano.net - Made in Italy, italiani sono disposti a pagarlo il 18% in più

ea spendere il 18% in più per un prodotto identificato come tale. E' quanto emerge dalla ricerca di Tp Infinity presentata oggi a Firenze al roadshow 'Tradizione e Innovazione: L'eccellenza italiana si rinnova', realizzato dainCommunity in collaborazione con l'associazione Marchi Storici d'Italia. "L'obiettivo del progetto della Community - ha affermato Roberto Santori, fondatore diinCommunity e amministratore delegato di Challenge Network - è quello di dare voce e valorizzare al massimo l'eccellenza delin: il nostro paese è ricco di storie straordinarie, di piccole e medie imprese soprattutto, che operano in tutto il territorio nazionale, che hanno bisogno di avere una voce più forte, che esca dai confini nazionali".