Oasport.it - LIVE Medvedev-De Minaur 5-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: russo al servizio per chiudere il 1° set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASINNER IN SEMIFINALE GIA’ OGGI SE.LE COMBINAZIONI5-2 E così è!40-0 Larga la risposta di rovescio.già con la testa al prossimo game. Forse Deeviterà i vantaggi per la prima volta nel match.30-0e dritto.15-0 Prima vincente.5-1 Ace (1°)!40-0e rovescio di là in controbalzo. Maestoso.30-0 BEH! La seconda entra, lo scambio parte, c’è un altro vincente di rovescio lungoriga. Ha messo il pilota automatico il!Seconda.15-0 Rovescio lungoriga vincente, favoloso.4-1 Doppio fallo (1°). Esausto Depaga un altro break.40-A Favoloso punto da parte di. Comanda di dritto e chiude dopo 20 colpi e più, palla break per uccidere il parziale!40-40 Risposta inside in di dritto di. Sette minuti di game, 30? di partita.