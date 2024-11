Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inglesi pericolose con Russo, Peyraud-Magnin salva il risultato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28?che deve respirare dopo il forcing dell’. Tanti i capovolgimenti di fronte con un ritmo molto alto in questa prima mezz’ora.27? Ci prova anche Beccari ad impensierire Van Domselaar di testa ma nulla. Partita ferma sullo 0-0 per ora.25? A terrasu fallo di Boattin. Forse al momento quella più fuori fase tra le juventine.22? prova la conclusione anche Fox da fuori area con uno scavetto maè brava e caccia ind’angolo .21? Ci prova anche Schtzer a scuotere le sue compagne ma trova di nuovo i guantoni del portiere del team londinese.20? Super occasione per l’! Ancorare ilsempre suche dopo aver ricevuto in area di rigore ha provato la conclusione girandosi e calciando di prima.