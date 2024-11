Ilgiorno.it - L’incidente di viale Fulvio Testi: perché l’auto su cui è morta Arianna Paola Alberga ha sbandato?

Cinisello Balsamo, 12 novembre –che sbanda, in piena notte, e centra la cuspide del guardrail. La barriera non si accartoccia, ma penetra come una lama dentro la Ford Focus nera. Taglia il cofano, distrugge il vetro, entra nell’abitacolo e fa scempio della giovane vita di, barista di 26 anni, residente a Segrate. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di notte, lungo il grande rettilineo di, al confine fra Cinisello Balsamo e Milano.non ha potuto reagire, non ha avuto scampo. Nelè rimasto ferito l’altro occupante della vettura, un ragazzo di 26 anni, origini albanesi e residente nel Lodigiano, X.D., che sarebbe stato alla guida e sottoposto ai controlli di legge per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti.