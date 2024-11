Panorama.it - La sanità "spaccata" dei Pronto Soccorso

Il dottor Rosarino Procopio, primario deldi Lamezia Terme, stava dialogando con i familiari di una paziente che intendeva dimettere dal reparto di Osservazione breve intensiva, quando uno dei tre congiunti della donna ha iniziato a inveire e a insultarlo: non era d'accordo sulle dimissioni. Erano le 21 di ieri sera, lunedì 11 novembre: nemmeno il tempo di girarsi per tornare nella sua stanza che il parente della donna l'ha colpito alle spalle con un manganello che teneva nascosto sotto la giacca. Immediato intervento delle Forze dell'ordine, denuncia dell'aggressione da parte del medico, e solito copione di solidarietà da istituzioni ed esponenti politici: per fortuna Procopio non ha riportato fratture, ma l'episodio riaccende l'alert su una delle maggiori problematiche che riguarda i reparti di Emergenza-Urgenza.