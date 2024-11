Oasport.it - Juventus travolta dall’Arsenal in Champions League di calcio femminile: 0-4 a Biella

Esame di inglese non superato dalla, nel terzo impegno della fase a gironi delladi. Le bianconere sono state sconfitte acon il punteggio di 4-0, per effetto dei gol realizzati al 38? dalla norvegese Frida Leonhardsen-Maanum, al 75? dalla svedese Stina Blackstenius, all’80’ dalla spagnola Mariona Caldentey e all’87’ dall’australiana Caitlin Foord.Una sconfitta pesante per la formazione di Max Canzi che, dopo aver perso tra le mura amiche contro il Bayern Monaco, deve fare i conti con quest’altra battuta d’arresto, al cospetto di una squadra che si è dimostrata superiore sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.PRIMO TEMPO – Canzi punta su seguente undici: Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bergamaschi, Caruso, Schatzer, Boattin, Cantore, Vangsgaard, Beccari.