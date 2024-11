Inizia una nuova era svolta nella trattativa tra Ita e Lufthansa | l’alleanza spicca il volo

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

A luglio scorso si erano intensificate le trattative per un matrimonio tra Ita ee sembrava tutto pronto per il fatidico sì. Tuttavia c’è stata una brusca frenata per le richieste al ribasso del colosso tedesco, ma l’accordo finalmente è stato raggiunto in extremis e poi inviato a Bruxelles poco prima della scadenza prevista.Matrimonio Ita-: le sequenze di unafebbrilela settimana aveva chiesto uno sconto sul prezzo finale, richiesta che ha fatto infuriare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il quale ha detto di non essere intenzionato a cedere a ricatti né tanto mento a svendere Ita. I tedeschi alla fine hanno deciso di rispettare le condizioni economiche pattuitelmente e il MEF ha confermato ce non ci sono state variazioni nell’accordo.