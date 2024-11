Gaeta.it - Incidente mortale e drammatico ad Agrigento: motociclista perde un braccio dopo impatto con guardrail

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha scossomartedì 12 novembre, quando un uomo di 43 anni ha subito ferite devastanti mentre guidava il suo scooter sul viadotto Akagras, noto anche come Morandi. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona, mentre le autorità indagano sulle cause di questoe potenzialmente fatale.I dettagli dell’sul viadotto MorandiIl, a quanto sembra, ha perso il controllo del suo scooter, finendo per impattare pesantemente contro ilche costeggia la strada statale 115. L’è avvenuto nel tardo pomeriggio, lasciando la comunità locale in stato di shock. Le prime informazioni indicano che l’uomo sarebbe caduto da solo, senza l’intervento di altri veicoli, ma la polizia sta attualmente ricostruendo la dinamica dei fatti.