Ravennatoday.it - Il low-fi intimo ed espressivo di Lucy Kruger e The Lost Boys al Bronson

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Tra il migliore sottobosco della musica pensante degli ultimi tempi,non poteva farsi scappare& The, un gruppo art-pop e soft noise guidato dalla musicista berlinese/sudafricana, in grado di creare musica piena di atmosfera e intensità, in arrivo giovedì.