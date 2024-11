Bubinoblog - I CESARONI TORNANO SU CANALE 5 MA SENZA ELENA SOFIA RICCI E ALESSANDRA MASTRONARDI

nel 2025 su5: è ufficiale. Le riprese non sono state cancellate ma slittate al prossimo febbraio. Purtroppo il cast originale sarà dimezzato.Claudio Amendola tornerà a vestire i panni del capofamiglia Giulioma al suo fianco non ci saranno le protagoniste femminili Lucia e Eva, interpretate da.Una perdita pesante per una serie che continuò a calare di stagione in stagione, chiudendo in sordina. Una ripresa dalle mille incognite ma che potrebbe stupire in caso di importanti nuovi innesti nel cast.Niente quindi. “Purtroppo no. Ci saranno tutti i maschi dei. Ma lo spirito dialeggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi”, svela Amendola raggiunto dall’Ansa.Nell’attesa dei, in onda nell’autunno 2025 su5, Amendola lo vedremo nella seconda stagione de “Il Patriarca” (dal 15 novembre) e in libreria con “Ma non dovevate andà a Londra?”.