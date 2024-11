Game-experience.it - GTA 6 sarà “davvero fantastico” su tutte le piattaforme, promette Take-Two

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

GTA 6 è senza dubbio il gioco più importante del 2025, con alcuni fan preoccupati che il gioco possa non girare alla perfezione sulle console di attuale generazione. Ma in realtà queste perplessità sono state dissipate dal CEO di-Two Interactive, visto che Strauss Zelnick ha affermato che il gioco” sule.Dopo aver rassicurato i fan sulle prestazioni offerte da Grand Theft Auto 6 su Series S, Zelnick, ha cercato di placare i timori di una fetta di pubblico in merito alle performance offerte dal titolo sule console su cui approderà nel corso dell’autunno 2025.Ricordiamo proprio in tal senso che GTA 6 farà il suo debutto l’anno prossimo su PS5, Xbox Series X e Series S, approdando in futuro anche su PC. Al momento-Two Interactive e Rockstar Games non hanno ancora rivelato quando verrà rilasciata la versione per Personal Computer.