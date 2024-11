Oasport.it - Golf, 5° round della Q School sospeso per fulmini con Molinari ancora in testa. Bene De Leo

Giocoperin quel di Tarragona dove si sta giocando sul percorso dell’Infinitumla 5° giornatafase finale delle Qualifyingdel DP World Tour. Il temporale, arrivato nel primo pomeriggio, ha fermato le ultime partenze sul più bello, proprio quando stavano per completare il proprio giro lasciando inuna giornata fondamentale in chiave ultimo.Alla sospensione èin, fermo alla 15 con 3 buche da giocare, l’azzurro Edoardo. Con uno score parziale di giornata di -4, per un totale complessivo fino a qui di -24, ilista torinese classe ’81 sogna, ora, di conquistare per l’ennesima volta la carta del tour maggiore e di poter dimostrare, un altr’anno, che ilgiocato ènelle sue corde. Dietro, a -21, il 40enne svedese Niklas Lemke, protagonista di un parziale -7 nel R5 (domattina dovrà giocare solamente la 18) con 7 birdie, e il sudafricano Justin Harding, tra le prime posizioni per tutta la settimana, che oggi, fermo anche lui alla 15 con 3 buche da giocare, sta girando in 4 sotto il par.