Fusione Ita-Lufthansa intesa confermata | 325 milioni per il 41% e remedies anti-monopolio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha finalmente raggiunto un’con Ita Airways esui cosiddetti “” da presentare alla Commissione europea. Queste misure puntano a evitare che latra la compagnia italiana e il colosso tedesco possa tradursi in una posizione di dominio sul mercato.Il Consiglio di amministrazione diha dato il via libera in un incontro informale, accettando i termini definitivi concordati con il nostro Ministero dell’Economia. Grazie al lavoro diplomatico del direttore generale Marcello Sala, la tanto discussa alleanza ha ottenuto l’approvazione tedesca. Il 41% di Ita sarà ceduto al colosso germanico con un aumento di capitale di 325riservato alla compagnia, mentre il Ministero manterrà la maggioranza delle azioni ma cederà il controllo operativo.