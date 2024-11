Ilrestodelcarlino.it - Focus carcere in Consiglio: "Il sovraffollamento è il problema da risolvere"

Said è un semilibero, esce al mattino e torna nel primo pomeriggio. È detenuto aldi Sant’Anna da cinque anni e denuncia ilche c’è. Ma Said è uno dei "fortunati", perché è uno dei pochi (una trentina in tutto) che ha la possibilità di lavorare fuori, in una cooperativa: "un’esperienza che – afferma – mi ha cambiato la vita". Con un permesso speciale ha potuto prolungare il suo tempo fuori dale ha portato la propria testimonianza in occasione della seduta delcomunale di ieri, dedicata alla Casa Circondariale di Modena Sant’Anna. Ad aprire i lavori è stato il presidente delAntonio Carpentieri, che ha introdotto gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, del direttore della Casa circondariale di Modena Orazio Sorrentini, di padre Giuliano Stenico, della garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Giovanna Laura De Fazio e, appunto, di un detenuto.