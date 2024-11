Anticipazionitv.it - Federico Fashion Style querela Striscia? Accuse e controprove per difendersi

La polemica trala Notizia sembra non avere fine. Dopo un servizio del programma in cui si criticavano i prezzi elevati del noto parrucchiere dei vip,ha deciso dipubblicamente. Con una serie di video e chat private, il parrucchiere ha mostrato la sua versione dei fatti, sostenendo di aver sempre comunicato chiaramente i prezzi ai suoi clienti. La vicenda potrebbe persino sfociare in tribunale, se laannunciata dal parrucchiere dovesse prendere forma.e il servizio dila NotiziaIl famoso parrucchiere, noto per il suo stile stravagante e per i suoi numerosi saloni, si è trovato al centro di una controversia con il programma satiricola Notizia. In un recente servizio, un’inviata del programma aveva fatto visita al suo salone, mostrando i prezzi delle sue prestazioni come “troppo elevati” rispetto alle aspettative della clientela.