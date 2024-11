Editoria | Nel segno di Annibale presentazione dell’edizione critica dei testi e dell’Archivio Annibale Ruccello

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Il 14 novembre ore 17.00, la Sala Assoli di Napoli ospita ladelle opere di, a quasi quarant’anni dalla prematura scomparsa di un artista ancora vivo sulla scena teatrale. Un’occasione unica per riscoprire il drammaturgo che, con il suo sguardo acuto e la sua scrittura intensamente umana, ha segnato in modo indelebile il panorama teatrale del Novecento. Non solo una riedizione dei suoipiù celebri, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per la sua memoria: la creazione, che raccoglierà i materiali editi e inediti donati dalla famiglia all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove l’autore si è laureato nel 1977. L’evento, curato dall’Ateneo partenopeo insieme a Casa del Contemporaneo, segna una nuova fase di valorizzazione dell’eredità di, raccogliendomonianze, documenti e materiali inediti che offrono una visione completa della sua opera.