Ilfattoquotidiano.it - È morto l’attore Song Jae Rim: spunta l’ipotesi del suicidio per la lettera ritrovata al fianco al suo corpo

Il mondo del cinema è scosso dalla morte improvvisa delJae Rim a soli 39 anni. Uno degli esponenti più acclamati dei K-Drama, secondo quanto riporta la polizia di Seongdong a Seoul, è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento nel distretto di Seongdong. Da alcune indiscrezioni raccolte dal sito coreano Soompi, alaldelunadi due pagine. I funzionari di polizia per ora non si bilanciano, ma hanno dichiarato che al momento sulnon sono stari rilevati “segni di atti illeciti“.Secondo le prima testimonianze raccolte dalla polizia, un amico delsi è recato a casa sua per un pranzo, ma una volta lì ha trovato il ragazzo senza vita. Mentre i fan – già convinti del– hanno anche sottolineato un altro dettaglio all’apparenza senza senso, ma che potrebbe essere utile alle indagini.